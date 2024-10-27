В Сумской области была уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка, скрытая на замаскированной позиции в лесополосе. Этот успех стал возможен благодаря разведке с воздуха, организованной оператором дрона из российской группировки войск «Север». Обнаружив цель, командование решило нанести по ней удар.

Для атаки был использован беспилотник «Иноходец», оснащенный ракетами, который выполнил точный удар, в результате которого САУ была выведена из строя. По данным Министерства обороны, в ходе этой операции уничтожен не только объект, но и украинские военнослужащие, находившиеся рядом с артиллерийской установкой.

Эта атака стала частью широкой кампании по нейтрализации украинских вооружений и стратегических точек. Использование беспилотников в таких операциях позволяет эффективно выявлять и поражать цели с минимальными рисками для своих сил.