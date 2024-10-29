В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач и ведущая Елена Малышева вместе с иммунологом Андреем Продеусом и кардиологом Германом Гандельманом обсудили распространённые ошибки, связанные с приёмом витаминов. В выпуске медики предостерегли зрителей от комбинированного приёма витамина D с кальцием и витамином K, отметив, что такое сочетание может быть небезопасным.

Специалисты разъяснили, что распространённое мнение о необходимости употребления витамина D вместе с другими элементами, включая кальций, является заблуждением. «При отсутствии дефицита кальция добавлять его не следует, и кардиологи, скорее всего, будут против такой практики», — подчеркнул Продеус.

Малышева напомнила, что кальций при приёме витамина D лучше получать через пищу. Продукты, богатые этим элементом, такие как сыр, молочная продукция, сушёный базилик и кунжут, станут более полезным источником кальция, добавил кардиолог Герман Гандельман.

Кроме того, Продеус заявил, что совмещение витамина D с витамином K также может быть ошибкой. По его словам, витамин K способен повышать риск тромбообразования, особенно у тех, кто уже подвержен этому риску. «Мы не рекомендуем употреблять витамины без предварительного назначения врача», — отметил иммунолог, подчеркивая, что такие препараты должны приниматься лишь по назначению.

Малышева добавила, что нет научных данных, подтверждающих необходимость сочетания витаминов D и K.