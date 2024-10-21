Методы народной медицины иногда могут подсказывать, каких витаминов и необходимых для нормальной жизнедеятельности веществ не хватает в организме, но их не всегда стоит воспринимать как достоверный источник информации. Об этом рассказала основатель Европейского университета долголетия Юлия Юсипова в интервью для lady.mail.ru.

Она отметила, что некоторые народные наблюдения могут действительно помочь заметить симптомы недостатка витаминов. Например, трещины на коже и губах могут указывать на нехватку витаминов В2 и В6. Если кожа лица становится жирной, а на плечах появляются акне, это может свидетельствовать о дефиците витамина Е и витаминов группы В.

Сухая кожа с трещинами может быть признаком нехватки цинка и жирных кислот, а воспалённые и чувствительные глаза часто говорят о недостатке витаминов А и В2. Однако Юсипова подчеркнула, что нельзя полагаться только на внешние симптомы при подборе витаминов или БАДов. Точнее всего составить картину состояния здоровья помогут анализы, а консультация с врачом по-прежнему остаётся самым надёжным способом диагностики.