Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, что здоровье поджелудочной железы напрямую зависит от образа жизни и своевременного обращения за медицинской помощью. Первым тревожным сигналом, требующим внимания, может стать острый панкреатит, который развивается при нарушении оттока желчи или из-за злоупотребления алкоголем. Это заболевание, предупреждает врач, отличается тяжёлым течением и требует продолжительного лечения в больнице, а в некоторых случаях и хирургического вмешательства.

Сергей Вялов подчеркнул, что полезные жиры играют важную роль в поддержании здоровья поджелудочной, обеспечивая нормальное функционирование клеточных мембран и усвоение витаминов. Однако необходимо избегать трансжиров и ограничивать количество животных жиров, соблюдая умеренность в питании, передает “Российская газета”.

«При первых же признаках проблем с поджелудочной у вас есть только две возможности для предотвращения серьёзных последствий. Первая — это изменения в привычном образе жизни, включая отказ от вредных привычек и пересмотр рациона. Если это не помогает, вторая возможность — обратиться за профессиональной медицинской помощью в стационар, где при необходимости проведут хирургическое лечение», – отметил Вялов.

Врач также предостерёг – если запустить проблемы с поджелудочной железой, есть риск развития рака.