Из-за распространенного использования гаджетов среди молодежи Россия попала в тройку стран с самыми высокими показателями близорукости. Врач-офтальмохирург Татьяна Тимофеева отметила, что этот феномен связан с постоянным влиянием экранов на зрение. В беседе с “Вечерней Москвой” она рассказала о некоторых необычных способах поддержания здоровья глаз.

Один из ключевых моментов, по ее словам, — это регулярные перерывы при работе с электронными устройствами. Однако, по мнению Тимофеевой, еще одним эффективным методом может стать массаж области шеи и воротниковой зоны. Такой массаж улучшает кровообращение и микроциркуляцию в глазных сосудах, что может положительно сказаться на зрении. Врач также советует массировать определенные точки на лице, такие как лоб, виски и область между бровями, но перед этим лучше проконсультироваться с офтальмологом, чтобы освоить правильную технику.

Для снятия напряжения глаз врач рекомендует простое упражнение — плотно зажмурить глаза на несколько секунд, затем открыть их и двигать в разные стороны: вправо, влево, вверх и вниз. Эти движения помогают активизировать мышцы глаз, что способствует снижению усталости.

Тимофеева подчеркнула важность здорового режима дня и питания. По ее словам, употребление свежих овощей, фруктов и ягод может благоприятно сказываться на зрении. Врач выделила такие продукты, как миндаль, морковь, сладкий перец, черная смородина, крупы и морепродукты. Они, помимо пользы для пищеварения, поддерживают здоровье глаз. Важно помнить, что чрезмерное употребление может вызвать аллергию, поэтому рацион должен быть сбалансированным.

Ранее другой офтальмолог, Кирилл Светлаков, напоминал о том, что ухудшение зрения может быть связано как с возрастными изменениями, так и с неправильными привычками. Одним из таких факторов он назвал несоблюдение гигиенических норм при использовании контактных линз, что также может негативно сказываться на зрении.