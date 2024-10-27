Для облегчения боли в горле при вирусной инфекции, как утверждает врач-терапевт и диетолог Регина Ахуньянова из Уфы, главное активизировать собственный местный иммунитет организма, а не сразу прибегать к лекарственным препаратам. В некоторых случаях использование медикаментов может не дать нужного эффекта или даже ухудшить состояние.

Регина Ахуньянова подчеркивает, что лекарства для лечения горла необходимо применять только после консультации с врачом. Например, местные антибактериальные препараты могут приводить к устойчивости бактерий, усложняя борьбу с ними.

«Эти средства не уничтожают бактерии, попавшие в организм, но создают резистентность,» – поясняет специалист.

Подобное касается и обезболивающих на основе лидокаина и бензокаина: они могут вызывать побочные эффекты и должны использоваться с осторожностью.

Настоящую защиту, по мнению врача, обеспечивает местный иммунитет. Бактерии, которые обитают в ротовой полости, играют в этом важную роль, а в слюне содержится лизоцим естественный антибактериальный агент, помогающий сдерживать инфекции. Однако для того чтобы слюна эффективно выполняла свои защитные функции, она должна оставаться достаточно жидкой. Это можно достичь, выпивая достаточное количество воды, а также поддерживая оптимальные параметры воздуха в помещении: температуру не выше +20…+21 градуса и влажность на уровне 40-60%.

Чтобы дополнительно стимулировать выработку слюны, можно рассасывать конфеты с минимальным содержанием сахара или лёд. Эти простые действия помогут активировать слюну как естественную защиту от бактерий и вирусов.

Кроме того, для профилактики боли в горле важно улучшать кровообращение в области миндалин, заниматься закаливанием и постепенно привыкать к холодным напиткам. Однако начинать пить охлажденные напитки следует осторожно, начиная с небольших порций, особенно если вы раньше не практиковали подобное закаливание.