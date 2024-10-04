Проблемы со зрением могут указывать на повышенное давление или даже наличие опухоли в мозге, рассказал порталу NEWS.ru офтальмохирург Кирилл Светлаков. По его словам, ухудшение зрения нередко связано не только с офтальмологическими патологиями, но и с более системными болезнями, такими как гипертония, рассеянный склероз и гипогликемия.

Гипертония, например, может привести к изменениям в кровеносных сосудах сетчатки, что вызывает развитие гипертонической ретинопатии. Симптомы включают затуманенное зрение, появление пятен и плавающих точек перед глазами, а также кровоизлияния, которые могут значительно ухудшить зрение. Опухоли головного мозга, особенно в зонах, отвечающих за зрительные функции, также могут стать причиной серьёзных изменений в зрении, отмечает Светлаков.

Ещё одной распространённой причиной временных нарушений зрения являются приступы мигрени. Пациенты часто жалуются на “зрительные ауры”, которые проявляются в виде светящихся зигзагов или мозаик, а также слепых пятен. Светлаков также упомянул, что заболевания, такие как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, могут оказывать воздействие на зрительные функции.

Инсульты, особенно те, которые поражают зрительные области мозга, могут вызвать широкий спектр нарушений — от незначительных проблем до полной потери зрения. Также, по словам эксперта, повышенное внутричерепное давление, возникающее в результате травм или неврологических заболеваний, оказывает влияние на зрительный нерв, что также может привести к ухудшению зрения. Рассеянный склероз, будучи аутоиммунным заболеванием, вызывает воспаление и повреждение зрительного нерва, что серьёзно влияет на зрительные способности человека.