Кашель, как оказалось, может быть связан не только с проблемами дыхательной системы, но и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в очередном выпуске программы «О самом главном», доступной на платформе «Смотрим». По словам специалиста, гастрит, вызванный бактерией Helicobacter pylori, может стать одной из причин возникновения кашля.

Механизм этого явления связан с воспалением, возникающим в результате инфекции. Кислотное содержимое желудка может подниматься в верхние отделы пищевода и достигать гортани, что вызывает раздражение и провоцирует кашлевой рефлекс. Шаповаленко также отметила, что гастрит может сопровождаться осиплостью голоса, что дополнительно сигнализирует о проблемах с желудком.

Врач призывает не игнорировать такие симптомы, поскольку это может привести к развитию более серьёзных осложнений. Если кашель не проходит и сопровождается признаками гастрита, важно обратиться за медицинской помощью, чтобы предотвратить развитие хронических заболеваний.