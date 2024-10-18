Здоровье печени напрямую связано с образом жизни и питанием человека. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Панина, подчеркивая, что этот орган выполняет множество важнейших функций в организме, таких как защита от токсинов, участие в обмене веществ и накопление витаминов. При этом, несмотря на способность печени к восстановлению, ресурсы этого органа не бесконечны.

Панина выделила несколько факторов, которые могут серьезно навредить здоровью печени. Одним из основных является лишний вес. Избыточные жировые отложения в клетках печени могут спровоцировать воспалительные процессы, что может привести к таким заболеваниям, как жировая дистрофия или цирроз. Также врач предостерегает от бесконтрольного приема лекарств, добавок и витаминов, так как это может вызвать токсический гепатит. Все медикаменты, по мнению Паниной, должны назначаться только специалистами с учетом состояния здоровья пациента.

Отдельное внимание специалист уделила употреблению алкоголя. По ее словам, безопасной дозы для печени не существует. Уже при регулярном употреблении алкоголя более 40 граммов этанола для мужчин и 20 граммов для женщин могут развиваться серьезные заболевания, включая алкогольную болезнь печени и цирроз.

Кроме того, врач указала на вред наркотических веществ и употребление пищи, богатой фруктозой и трансжирами. Фастфуд и сладкие газированные напитки, по мнению Паниной, представляют реальную угрозу для здоровья печени и могут привести к развитию ожирения и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Эксперт настоятельно рекомендует не игнорировать необходимость регулярных медицинских осмотров и придерживаться здорового питания и образа жизни. Это поможет сохранить печень в хорошем состоянии и избежать опасных заболеваний.