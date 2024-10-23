Пропускать утренний приём пищи небезопасно для здоровья, так как он играет ключевую роль в поддержании правильного обмена веществ. Но чтобы получить максимальную пользу, важно внимательно выбирать продукты. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова из «СМ-Клиника» в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист подчеркнула, что для полноценного и полезного завтрака стоит включать в рацион такие блюда, как каши, яйца, омлеты, авокадо и орехи. Также подойдут запеканки и напитки вроде зеленого чая или отвара шиповника. Эти продукты помогают запустить пищеварительную систему без негативных последствий.

Однако есть и продукты, которые употреблять на голодный желудок не стоит. Одним из таких является кофе. Ломова объясняет, что напиток, выпитый натощак, способен раздражать слизистую желудка и увеличивать выработку соляной кислоты. Это повышает риск возникновения гастрита, язвы и гастроэзофагеального рефлюкса. Тем не менее, врач не рекомендует полностью отказываться от кофе. Его лучше пить после еды, добавляя молоко, что уменьшает негативное воздействие.

Она также предупредила, что утро — не лучшее время для простых углеводов, которые содержатся в хлебе, выпечке и быстрых завтраках. Эти продукты способствуют резкому скачку уровня инсулина, что может привести к набору веса. Гораздо полезнее начать день со сложных углеводов, таких как крупы.

Кроме того, гастроэнтеролог предостерегает от употребления на голодный желудок фруктов и соков, особенно цитрусовых. Высокое содержание кислот и грубая клетчатка в этих продуктах могут вызвать раздражение желудка, что может привести к обострению гастрита или язвы.

Не стоит забывать и о кисломолочных продуктах. Хотя они часто считаются полезными для завтрака, Ломова отметила, что утром их эффективность может быть снижена. Дело в том, что в это время желудок производит большое количество соляной кислоты, которая нейтрализует полезные бактерии, лишая их значимой пользы.

Также врач советует избегать слишком горячей воды натощак. Несмотря на пользу утреннего питья воды, её температура должна быть комнатной, чтобы не вызвать раздражение слизистой и воспаление.

Кроме того, Валерия Ломова подчеркнула важность регулярного завтрака. Пропуск первой трапезы может спровоцировать образование камней в желчном пузыре и затормозить пищеварение, что в дальнейшем может привести к более серьёзным последствиям.