Подагра, которой страдает около 2,5% британцев, стала серьезной проблемой для здоровья в Великобритании, заявил антрополог Ксанд ван Туллекен. Как сообщает *Coventry Telegraph*, количество заболевших этой болезнью за последние четыре года в Англии увеличилось почти в десять раз.

Заболевание возникает в результате накопления мочевой кислоты в суставах, которая образует кристаллы. Основной причиной этого является повышенное содержание пуринов в организме. Эти вещества в избытке содержатся в некоторых продуктах жирной рыбе, пиве и мясных субпродуктах. Доктор посоветовал людям, склонным к подагре или уже страдающим от этого заболевания, сократить потребление таких продуктов, чтобы снизить риск обострений.

Ван Туллекен призвал людей обращать внимание на основные признаки заболевания. Среди них он выделил резкое покраснение и воспаление суставов, особенно на большом пальце ноги. Боль при подагре может быть настолько сильной, что человеку трудно терпеть даже прикосновение ткани постели. «Боль настолько невыносима, что кажется, будто вас за ногу кусают демоны, как это изображено на старинных карикатурах», отметил специалист.