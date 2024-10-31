Преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в интервью для Ura.ru развеял популярный миф о вселечебной силе бани. По его словам, хотя баня может способствовать восстановлению организма, она не способна излечить болезни.

Кондрахин подчеркнул, что при заболеваниях необходимо обращаться к квалифицированному врачу, а не полагаться исключительно на банные процедуры. Баня может быть полезна в период восстановления после болезни, но использование её как единственного метода лечения является неэффективным и иногда даже опасным.

Эксперт также указал на риски, связанные с посещением бани для людей с определёнными заболеваниями. Он особо выделил, что для пациентов с онкологическими заболеваниями, а также для тех, кто страдает от заболеваний легких, таких как бронхит или пневмония, баня противопоказана. По его словам, банные процедуры могут усугубить состояние больного и спровоцировать обострение хронических болезней, что может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Кондрахин призвал к ответственному подходу к использованию бани и напомнил о важности медицинского контроля при лечении заболеваний.