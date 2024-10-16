Некоторые продукты могут негативно влиять на состояние пищеварительной системы, предупреждает врач-терапевт Юлия Капустянская. В интервью «Подмосковье сегодня» она назвала наиболее проблемные продукты и дала советы, как избежать их вредного воздействия.

По её словам, алкоголь оказывает сильное раздражающее действие на слизистую желудка. Увлечение горячительными напитками может привести к воспалению и серьёзным проблемам с пищеварением. Врач советует соблюдать умеренность и избегать употребления спиртного натощак.

Также следует осторожно относиться к острым блюдам и специям. Чрезмерное количество пряностей в пище способно вызвать дискомфорт в желудке и усугубить хронические заболевания, особенно если употреблять их в начале трапезы. Капустянская рекомендовала ограничить и газированные напитки, которые могут провоцировать вздутие живота и ощущение тяжести.

Чтобы поддержать здоровье желудочно-кишечного тракта, специалист посоветовала включить в рацион полезные продукты. Например, кисломолочные изделия, богатые пробиотиками, помогают улучшить микрофлору. Свежие овощи и фрукты, содержащие много клетчатки, способствуют лучшему пищеварению, а растительные масла, такие как оливковое и льняное, полезны для работы печени. На завтрак она рекомендовала выбирать каши, приготовленные медленным способом, которые мягко воздействуют на желудок.