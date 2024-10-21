Инсульт — одно из тех заболеваний, которое может внезапно изменить жизнь человека, нарушив работу мозга и нанеся организму серьезный вред. Айгуль Арсланова, заведующая медицинским отделением поликлиники №50 в Уфе, поделилась с UfaTime.ru важными сведениями о том, как распознать симптомы этого опасного состояния.

Перечень тревожных признаков включает несколько ключевых моментов, каждый из которых требует немедленного внимания. Симптомы могут проявляться неожиданно и быть как едва заметными, так и резко выраженными. Среди них — легкое онемение конечностей или сильная головная боль, которая не проходит.

Одним из самых показательных сигналов может стать асимметрия лица. Если попросить человека улыбнуться и одна сторона лица не реагирует, это может указывать на инсульт. Нарушение речи тоже стоит на страже здоровья: спутанные слова или неясная дикция могут быть важным сигналом. Кроме того, следует обратить внимание на координацию движений — неспособность поднять обе руки на одну высоту может быть еще одним тревожным знаком.

Проблемы со зрением, такие как кратковременная потеря способности видеть на один или оба глаза или же двоение в глазах, тоже могут предупреждать о надвигающейся угрозе. Не стоит игнорировать и сильную, внезапную головную боль, особенно если она сопровождается тошнотой или дезориентацией.

Арсланова акцентирует внимание на необходимости незамедлительно вызывать медицинскую помощь при появлении хотя бы одного из этих симптомов. В подобных ситуациях важна каждая минута: чем быстрее человек получит помощь, тем больше шансов на восстановление.

Помимо этого, врач напоминает о факторах, которые увеличивают риск развития инсульта. Среди них выделяются курение, повышенное артериальное давление, наличие диабета и высокий уровень холестерина в крови.