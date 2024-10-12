Частое употребление пива может стать причиной серьезных проблем с мужским здоровьем вплоть до бесплодия и импотенции. Об этом предупредила врач-нутрициолог Ирина Юзуп, сооснователь Академии врачей UniProf, в беседе с «Лентой.ру». Хмельной напиток является одним из самых коварных, поскольку часто воспринимается как лёгкий, и выпить его можно в любом количестве.

Врач объяснила, что помимо алкоголя, в состав пива входят сахар, дрожжи и хмель. Несмотря на то, что в малых дозах эти компоненты могут быть полезны, их высокая концентрация в пиве приводит к негативным последствиям для здоровья. Например, сахар в этом напитке способствует накоплению жира, что ведет к ожирению и развитию метаболических нарушений, таких как диабет.

Кроме того, пивные дрожжи, в отличие от пекарских, перевариваются плохо, что часто вызывает неприятные ощущения, такие как вздутие живота и метеоризм. Особую опасность представляет хмель, который содержит гормоны, влияющие на организм. У мужчин это может привести к снижению уровня тестостерона, проблемам с эрекцией и даже бесплодию. Для женщин хмель также несет риски, нарушая гормональный баланс и способствуя увеличению массы тела.

Главная угроза пива, по словам специалиста, заключается в его алкогольной природе. Любой алкоголь вызывает зависимость, а пивной алкоголизм это болезнь, которая разрушает организм, повышает риск цирроза печени, сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств.

Ранее другой эксперт, врач Вера Сережина, также обращала внимание на опасности пива и коктейлей. Она подчеркнула, что употребление этих напитков в больших объемах сильно нагружает печень и приводит к обезвоживанию, что усиливает симптомы похмелья.