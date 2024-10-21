Незащищенный анальный секс может представлять серьезную угрозу для женского здоровья, в том числе стать причиной бесплодия. Об этом в интервью «Газете.ру» рассказала репродуктолог и акушер-гинеколог Мария Ганичкина из центра репродукции «Линия жизни».

Эксперт объяснила, что при попадании кишечной микрофлоры в вагинальную среду повышается риск воспаления придатков матки, что может привести к таким заболеваниям, как эндометрит и аднексит. Оба этих недуга напрямую связаны с проблемами репродуктивной функции и могут стать причиной бесплодия.

Кишечная флора не предназначена для влагалища, поэтому воспалительные процессы это закономерное последствие, если не соблюдать меры предосторожности. Чтобы минимизировать риски, врач настоятельно рекомендует использовать средства защиты во время такого вида полового акта.

Кроме того, Ганичкина подчеркнула, что анальный секс может привести к еще более серьезным осложнениям, требующим медицинского вмешательства. Повреждения стенок кишечника могут вызвать кровотечения, развитие геморроя и другие проблемы, которые в ряде случаев потребуют стационарного лечения.

Врач также отметила, что при отсутствии надлежащей защиты возможны осложнения не только для репродуктивной системы, но и для общего состояния здоровья женщины.