Вирус Марбург снова привлек внимание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после зафиксированной вспышки заболевания в Руанде. О возможных угрозах этой инфекции рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с изданием «Вечерняя Москва». По его словам, на африканском континенте выделяются две особо опасные вирусные инфекции — Марбург и Эбола. Хотя долгое время ученые не делали между ними четкого различия, современные исследования показали значительные отличия между этими вирусами.

Наиболее яркие вспышки вируса Марбург чаще всего происходили либо вследствие утечек из лабораторий, либо в местах, куда завозились тропические фрукты. Переносчиками вируса выступают фруктоядные летучие мыши, которые, будучи носителями, не страдают от инфекции. Болибок отметил, что если человек съест фрукт, загрязненный выделениями этих инфицированных животных, существует большая вероятность заражения. Смертность от вируса Марбург среди людей крайне высока и составляет около 50%, что означает, что каждый второй заболевший может погибнуть.

Специалист также отметил растущую проблему: люди всё больше вторгаются в природные ареалы обитания диких животных, что увеличивает риск заражения вирусом. Именно этот фактор вызывает особое беспокойство у ВОЗ, поскольку частые контакты с источниками инфекции могут привести к её более широкому распространению.

Эксперты не исключают, что вирус Марбург может стать причиной новой пандемии. Учитывая высокую смертность и потенциальную опасность, специалисты считают, что его распространение по миру — лишь вопрос времени.