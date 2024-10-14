Недавно в интернете появилось видео, на котором двое мужчин поддерживают пожилого индийского отшельника, едва прикрытого одеждой. Пользователи Сети утверждали, что этому старцу исполнилось невероятные 188 лет, и что его обнаружили в пещере. Видео сопровождалось подписью: “Говорят, ему 188 лет. Это безумие.”

Однако, как сообщает CNN-News18, эта информация оказалась очень далека от правды. По предварительным данным, возраст мужчины составляет не более 109-110 лет. Это тоже вполне впечатляет, но значительно меньше заявленного.

Мужчина на видео был опознан как Сиярам Баба, отшельник, родом из Мумбаи. Его жизненный путь привел его к паломничеству по Гималаям после встречи с известным индуистским святым, что и объясняет его аскетический образ жизни и длительное пребывание вдали от цивилизации.

Таким образом, слухи о его невероятном возрасте оказались преувеличены, но история жизни Сиярама Бабы все равно привлекает внимание, как пример духовного пути и отшельничества.