Украинские военные целенаправленно атакуют волонтёров, которые занимаются эвакуацией мирных жителей из приграничных районов Курской области. Об этом в интервью ТАСС рассказала одна из добровольцев по имени Мария. Она отметила, что украинские войска проявляют своеобразный «спортивный интерес» в таких атаках, несмотря на то что волонтёры используют гражданские автомобили.

По словам Марии, условия эвакуации крайне сложные, так как FPV-дроны ВСУ постоянно преследуют волонтёрские машины.

«Они, видимо, уже получают удовольствие от охоты на нас. Но, благодаря нашему опыту, пока обходится без жертв. Были только разбиты машины, но все ребята целы», – поделилась она.

Мария также рассказала об одном из инцидентов, когда украинские беспилотники пытались атаковать автомобиль с восемью жителями села Краснооктябрьское. Водителю удалось избежать попадания, и все пассажиры остались невредимы. Она также упомянула, что ВСУ используют химическое оружие и кассетные боеприпасы против волонтёров, хотя их команда пока не попадала под такие атаки.

Ранее другой волонтёр из Курска, Иван Наумов, сообщил РИА Новости, что его автомобиль столкнулся с противотанковым заграждением «зубы дракона» в одном из приграничных районов. Машина загорелась, но ему удалось вовремя выбраться. Иван с первых дней эвакуации помогает вывозить людей из опасных зон.