Американец Стефан Хаббард, 72-летний житель Мичигана, был приговорён Московским городским судом к шести годам и десяти месяцам в колонии общего режима. Его обвинили в том, что он участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил в качестве наёмника. Информацию об этом передал корреспондент «Интерфакса».

В ходе следствия была установлено, что Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он подписал контракт с батальоном территориальной обороны в городе Изюм. По условиям договора, он должен был получать не менее тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях. Получив оружие и пройдя соответствующую подготовку, он участвовал в боевых операциях до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными.

Суд признал Хаббарда виновным по статье о наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). До момента, когда приговор вступит в силу, Хаббард будет оставаться в следственном изоляторе. Время, проведённое под стражей, будет засчитано в срок отбывания наказания: один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. Кроме того, у осуждённого изъяли 142 300 гривен, которые будут перечислены в доход России.

Судебные слушания начались 26 сентября и заняли два заседания. Часть процесса была закрытой для публики. В ходе прений прокурор настаивал на более строгом наказании семи годах лишения свободы. При вынесении приговора суд учёл возраст Хаббарда и его признание вины.