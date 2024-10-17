Российские военные из штурмового подразделения группировки «Центр» рассказали о недавней операции по освобождению населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. В ходе беседы с журналистами Минобороны РФ бойцы с позывными «Химик», «Шрам» и «Ака» поделились деталями штурма и сложностей, с которыми они столкнулись при борьбе с бойцами Вооруженных сил Украины.

Основной трудностью для российских военнослужащих стала засевшая в домах украинская пехота, что значительно осложняло ведение боевых действий. Однако одной из ключевых задач оставалась эвакуация мирных жителей, находившихся в зоне конфликта. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, бойцы успешно подавили огневые точки, заняв позиции ВСУ и установив российский флаг на административном здании Желанного.

Один из участников штурма с позывным «Химик» рассказал, что столкнулся с серьезным вызовом применением дронов FPV, которые препятствовали быстрому продвижению штурмовых отрядов. По его словам, такая техника особенно усложняла работу, поскольку они постоянно вели обстрелы, вынуждая российских военных менять позиции и укрываться в разных домах.

«Каждый метр мы продвигались с трудом, перестрелки шли почти постоянно. ВСУ не давали продохнуть, используя дроны с зажигательной смесью. Они просто сжигали дома, где мы находились, и нам приходилось перебегать из одного в другой», – цитирует бойца с позывным «Химик» издание “Известия”.

Военный отметил, что в конечном итоге в Желанном не осталось ни одного уцелевшего здания.

Во время боевых действий мирные жители активно помогали российским войскам. Они оказывали всевозможную поддержку от помощи в зарядке раций с помощью солнечных батарей до других бытовых задач, что позволяло военнослужащим сосредоточиться на выполнении боевых задач. Сейчас все местные жители эвакуированы в безопасные районы, подчеркнул «Химик». Штурм Желанного стал сложной, но важной операцией для российских военных, и несмотря на все трудности, операция завершилась успешно.