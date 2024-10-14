С приближением осени Вооруженные силы Украины, действующие в Курской области, столкнутся с серьезными трудностями из-за погодных условий. Такое мнение выразил военный аналитик Александр Шарковский, его слова приводит издание «Абзац».

Шарковский отметил, что распутица, вызванная осенними дождями, существенно осложнит для украинских войск как удержание занятых позиций, так и обеспечение своих подразделений. По его словам, плохие погодные условия создадут проблемы и для российских войск, но для украинских сил они станут практически непреодолимыми, особенно с точки зрения логистики. Эксперт предположил, что в таких условиях российская армия сможет использовать все слабости ВСУ для проведения успешных прорывных операций.

Кроме того, он подчеркнул, что российские военные предпочитают не прибегать к окружению украинских сил через фланговые атаки, а сосредоточены на тактике постепенного вытеснения противника с российской территории. Это позволяет избежать неоправданных рисков и сохранить темп наступления.

Украинское вторжение в Курскую область началось в августе, и с тех пор в приграничных районах продолжаются интенсивные боевые действия. В ответ на это в ряде регионов, включая Белгородскую и Брянскую области, был введен режим контртеррористической операции. К середине сентября российские войска начали активное контрнаступление, стремясь вытеснить ВСУ из приграничной зоны.