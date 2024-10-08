Если украинские силы не смогут сдержать наступление российских войск, Луганская Народная Республика может быть полностью освобождена уже в этом году. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, подчеркивая, что для этого уже сложились необходимые условия.

Леонков отметил, что в районе Кременной долгое время велись тяжёлые бои. Украинская армия создала на этом участке прочную линию обороны, что затрудняло продвижение российских войск. Однако, по мнению эксперта, российским силам удалось воспользоваться тем, что украинское командование ослабило контроль на этом направлении.

Украинские войска, посчитав этот фронт относительно спокойным, начали перебрасывать свои силы в другие регионы, такие как Курская область. В этот момент, как пояснил Леонков, российские подразделения заняли выжидательную позицию, а когда украинские силы были выведены, началась активная фаза операции.

Эксперт считает, что украинская армия может попытаться сдержать прорыв, однако с выходом российских войск на оперативное пространство их успехи могут укрепиться благодаря подтягиванию резервов. Российские подразделения продолжают наступление в сторону Торского, Ямполя и Северска, что должно существенно улучшить их позиции.

Леонков также отметил важность контроля над высотами в районе Северска, который находится в так называемом “аппендиксе”. Именно поэтому бои за ключевые позиции, такие как Часов Яр, играют стратегическую роль. Установление контроля над Торским и Ямполем улучшит общее положение российских войск на фронте.