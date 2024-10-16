Донбасс является наиболее уязвимым участком в обороне Украины, считает военный эксперт Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что сложности Киева в этом регионе вызваны отсутствием серьёзных укреплений за пределами ЛНР и ДНР, а также недостатком резервов.

Глазунов подчеркнул, что освобождение Донбасса откроет путь к дальнейшему продвижению российских сил вглубь Украины.

«Если Донбасс будет взят, то до Днепра простирается открытая местность без существенных укрепрайонов», – сказал он.

Ключевую роль в удержании региона играют города Краматорск и Славянск. По мнению эксперта, установление контроля над этими городами позволит существенно подорвать обороноспособность ВСУ.

Украинская армия испытывает дефицит живой силы, боеприпасов и техники.

«Все ресурсы сейчас сосредоточены на удержании ключевых позиций, чтобы не допустить дальнейших потерь, особенно до выборов в США», – добавил Глазунов.

Ранее аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в нескольких населённых пунктах Донбасса, таких как Невское и Приютное. По данным проекта, российские силы продвинулись примерно на четыре километра, захватив важные участки фронта.