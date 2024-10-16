По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Россия пока не предпринимает шагов для захвата Харькова, так как в данный момент первоочередными задачами остаются операции в Луганской и Донецкой народных республиках. В интервью он отметил, что параллельно необходимо устранить угрозу в Курской области, куда вторглись украинские силы.

Дандыкин подчеркнул, что прежде чем планировать наступление на Харьков, требуется провести успешные операции в нескольких других важных городах региона – в Купянске и Волчанске, а также на юго-востоке Донбасса. Эксперт добавил, что еще одна цель — полное уничтожение украинских подразделений в Курской области. Только после выполнения этих задач вопрос о Харькове может вновь стать актуальным.

Кроме того, Дандыкин напомнил о ранее озвученном предложении президента Владимира Путина – вывести подразделения ВСУ с новых российских территорий и отказаться от вступления в НАТО. Однако Владимир Зеленский продолжает настаивать на своём “плане победы”, что, по мнению эксперта, связано с возможной подготовкой к выборам в 2025 году. Это может позволить украинскому руководству закрепить свои позиции.

Эксперт также отметил, что любые предложения со стороны Киева о временном перемирии являются лишь уловкой. Для достижения реального успеха, считает Дандыкин, российским войскам необходимо продолжать давление на основные силы ВСУ, включая нанесение ударов по тыловым позициям. Важным направлением в будущем остаётся не только Харьков, но и Запорожье.

Ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков предупредил, что украинская группировка в Купянске может быть окружена. По его словам, если российским войскам удастся выйти в тыл, это создаст серьёзную угрозу для украинских сил и значительно осложнит дальнейшую оборону страны.