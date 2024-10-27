Селидово, расположенный вблизи Донецка, стал ключевым узлом в зоне активных боевых действий, отметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул стратегическую значимость этого города, который в свое время выполнял важную логистическую функцию.

«Селидово — это значимый логистический узел, который мы хотели взять ещё в прошлом году. Рядом с ним находятся Покровск и Курахово, что делает его важным объектом в этом районе», — объяснил Дандыкин.

Он также отметил, что, учитывая опыт Угледара, украинские силы, вероятно, постараются отступить из города, однако сделать это становится все сложнее. По его словам, есть основания полагать, что в скором времени будет получено официальное подтверждение о взятии Селидово.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале сообщил, что организованная оборона украинских сил в Селидово больше не функционирует. По его данным, российские войска уже зачистили значительные участки города, уничтожая оставшиеся очаги сопротивления и захватывая солдат ВСУ в плен. Котенок утверждает, что контроль над городом перешел к российским силам.

Согласно информации, предоставленной ТАСС 25 октября, украинские подразделения пытаются покинуть Селидово небольшими группами, но при этом несут значительные потери. Источник агентства уточнил, что командование ВСУ не прекращает попытки эвакуировать остатки своих сил из города, увеличивая интенсивность вывода личного состава.