ФАБ-3000, самая мощная авиабомба, стоящая на вооружении ВКС России, предназначена для уничтожения укрепленных объектов противника и практически неуязвима для систем ПВО. Об этом рассказал капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, ФАБ-3000 используется нечасто, но при каждом применении демонстрирует свою высокую эффективность. Эта фугасная авиабомба оснащена универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет сбрасывать её на значительном удалении от цели — примерно на расстоянии 50-60 километров. Таким образом, самолеты, выполняющие удар, остаются за пределами действия украинской противовоздушной обороны.

«При попадании ФАБ-3000 разрушает укрепленные пункты, технику и наносит серьезные потери личному составу противника. Кроме того, такое оружие оказывает сильное деморализующее воздействие на выживших», — отметил Дандыкин.

Он добавил, что масса взрывчатого вещества в бомбе достигает 1,2 тонны.

Сегодня Министерство обороны России опубликовало видео, где зафиксирован удар этой авиабомбой по базе временной дислокации операторов дронов ВСУ в районе Курахово (ДНР). По информации ведомства, в результате удара было уничтожено около пятидесяти операторов и инструкторов. Целью удара стало подразделение «Птицы Мадьяра», одно из самых известных формирований операторов FPV-дронов в рядах Вооруженных сил Украины.

Этот точечный удар с применением ФАБ-3000 стал одной из значительных операций последних дней, подтверждая высокую результативность этого вида вооружений в современных боевых действиях.