Запад постепенно сокращает помощь Украине, заявил военный аналитик Алексей Леонков в интервью «Комсомольской правде». Он отметил, что перспективы поддержки Киева со стороны США и Европы становятся все более туманными.

По мнению эксперта, представление президентом Украины Владимиром Зеленским так называемого «плана победы» не оправдало ожиданий западных партнеров. Они надеялись увидеть конкретные шаги Киева по достижению успехов на фронте. Однако, по словам Леонкова, Зеленский сосредоточился на том, что должна делать НАТО, вместо того чтобы предложить действенную стратегию для Украины.

Еще летом президент США Джо Байден дал понять, что видит в этом плане недостатки. По его замыслу, Киев должен был сосредоточиться на обороне, чтобы продержаться как можно дольше. В этом случае Запад готов был продолжать оказывать ограниченную военную помощь. Но вместо этого украинская армия была переброшена на новые направления, что привело к значительным потерям техники, вызвавшим недовольство среди западных союзников.

На днях Байден посетил Германию для обсуждения важных вопросов с лидерами европейских стран, но Зеленский на эту встречу приглашен не был. Леонков считает это явным признаком снижения интереса Вашингтона к Украине.

«Финансирование практически завершено. Последний транш помощи, запланированный на этот год, уже выделен. Дальше — ничего, лавочка закрылась», — подчеркнул аналитик.

Он также высказал мнение, что в случае победы на президентских выборах в США Камала Харрис не будет уделять Украине столько внимания, сколько Байден, а Дональд Трамп, если выиграет, вовсе откажется от активной поддержки Киева. Это, по мнению эксперта, ослабит позиции Украины и на европейской арене.

Зеленский ранее представил свой план Верховной Раде, состоящий из пяти открытых и трех засекреченных пунктов. Среди них – приглашение Украины в НАТО, перенос боевых действий на территорию России и меры по неядерному сдерживанию.