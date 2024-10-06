Мотострелки 44-го армейского корпуса, дислоцированного в Курской области, стали свидетелями трагического инцидента, когда украинские военные открыли огонь по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться в сторону российских позиций. Об этом сообщили в Минобороны России.

По словам командира батальона с позывным «Горизонт», бойцы корпуса не могли оставаться равнодушными к происходящему. Когда они заметили, что украинские силы стреляют по мирным жителям, это вызвало у них стремление немедленно вмешаться.

“В такие моменты, как говорят в народе, кровь начинает закипать, и личный состав немедленно выдвигается к позициям, откуда ведется огонь, чтобы нейтрализовать врага”, — приводит слова комбата агентство ТАСС.

Он также отметил, что во время одного из таких столкновений один из его бойцов в рукопашном бою ликвидировал двух украинских солдат, показывая высокий уровень подготовки и боевого духа.