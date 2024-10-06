Журналист “Известий” Денис Кулага оказался под обстрелом, когда пытался заснять работу казачьего подразделения на передовой. Его съемка в районе Часова Яра внезапно прервалась атакой FPV-дрона. Украинские военные, несмотря на явное присутствие прессы, не остановились и продолжили обстрел. Беспилотники, поднятые противником, устроили настоящую охоту за журналистом и бойцами, с которыми он находился.

В ходе атаки квадроцикл, на котором передвигались военные и Кулага, загорелся. Водитель погиб на месте, а один из офицеров был тяжело ранен. Несмотря на серьезные ранения, в том числе переломы обеих ног, Денис не растерялся и помог своим товарищам укрыться от атак под развалинами ближайших строений. Противник продолжал использовать беспилотники, атакуя эвакуационную группу, но бойцы смогли вытащить журналиста в безопасное место, рассказал “Пятый канал”.

Оказавшись в руинах, Денис провел там почти двое суток, переживая постоянные атаки дронов и артобстрелы. Но несмотря на все это, ему удалось пережить этот ад. Когда разведчики снова попытались его эвакуировать, Кулага пришлось пешком преодолеть около десяти километров, получив временное обезболивание, прежде чем его доставили в госпиталь.

Кулага, родом с Кубани, давно освещает фронтовые события, а казаки часто становились героями его репортажей. Он отправился в этот район, чтобы снять материал о том, как казаки и десантники освобождают ключевые позиции. Но вместо этого сам оказался в центре событий, чудом выжив после серьезных ранений.

Сейчас военкор находится в московской клинике, проходит реабилитацию и уже готовится вернуться к своей работе на фронте.