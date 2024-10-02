В Харьковской области, в городе Волчанск, российские войска нанесли авиационный удар по позициям Вооруженных сил Украины. Военный корреспондент Андрей Руденко предположил, что для атаки могли применить одну из самых мощных авиационных бомб — ОФАБ-9000. В своем Telegram-канале он отметил, что последствия взрыва были настолько разрушительными, что шансов на выживание у солдат в зоне поражения практически не осталось.

В то же время, альтернативная версия была предложена в другом источнике — Telegram-канале «Изнанка». Там выдвинули предположение, что использовалась не ОФАБ-9000, а более лёгкая бомба — ФАБ-1500. Окончательные данные о типе боеприпаса и точных разрушениях пока не обнародованы.

Стоит отметить, что Волчанск и окрестные населенные пункты еще летом подверглись эвакуации. Жители были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы боевых действий, но около 30 человек отказались уехать и остались в городе. Принудительная эвакуация завершилась в начале июля, но даже после этого небольшая часть населения продолжала жить в своих домах.

Применение таких тяжелых бомб, как ОФАБ-9000 и ФАБ-1500, обусловлено необходимостью разрушать мощные укрепления противника или наносить удары по крупным объектам. ОФАБ-9000 отличается тем, что способна уничтожить большие площади, нанося серьезные разрушения в зоне применения.

Волчанск, находящийся всего в нескольких километрах от границы с Россией, играет важную роль в текущем конфликте, так как через него проходят стратегические транспортные маршруты.