В зоне специальной военной операции впервые был уничтожен новейший тяжелый беспилотник российской армии С-70 «Охотник». Об этом сообщил военный корреспондент Коц, ссылаясь на источники с передовой. По предварительным данным, удар по дрону был нанесен ракетой «воздух-воздух», выпущенной союзным истребителем-носителем в районе Константиновки. Военкор отметил, что радоваться этому инциденту Киеву не стоит, так как беспилотник оснащен системой самоуничтожения, которая гарантирует уничтожение всех ключевых компонентов.

Отметим, что пока говорить точно об уничтожении именно “Охотника” не стоит. Украинская сторона демонстрирует то же самое видео, но заявляет, что речь идет о поражении российского штурмовика Су-25.

Коц также подчеркнул, что С-70 «Охотник», как и истребитель Су-57, уже активно применяется в зоне конфликта и зарекомендовал себя в боевых действиях. Этот дрон выполняет множество задач — от разведки и целеуказания до нанесения ударов с использованием высокоточного вооружения. Работая в связке с Су-57, «Охотник» играет ключевую роль в прорыве систем противовоздушной обороны противника.

Военный корреспондент отметил, что создание таких дронов направлено на снижение потерь среди личного состава, и в этом плане российский «Охотник» оправдывает своё назначение. Кроме того, Коц напомнил, что российские оборонные предприятия продолжают выпускать беспилотные аппараты в значительных количествах, в то время как украинское руководство вынуждено обращаться за помощью к западным странам в поисках вооружения.