В Одесской области Украины возникли серьезные трудности с выполнением плана мобилизации: по данным местного военкома, призыв выполнен менее чем на 20% от требуемого уровня. Об этом сообщает британская газета The Times.

Неназванный офицер, отвечающий за призыв в регионе, рассказал, что ситуация осложняется коррупцией, взяточничеством и общим нежеланием мужчин идти на службу.

“В некоторые дни мы рассылаем более 100 повесток, но откликаются лишь единицы”, — признался он.

Кроме того, многие из тех, кто все же приходит в военкомат, оказываются непригодными к службе по состоянию здоровья.

“Более половины имеют серьезные заболевания, такие как туберкулез, гепатит или ВИЧ”, — отметил офицер.

По его словам, недостаточная укомплектованность кадров в военкоматах и угрозы руководства отправить сотрудников на фронт за невыполнение плана лишь усугубляют ситуацию. В некоторых случаях военкомы прибегают к незаконным методам, задерживая мужчин прямо на улицах и принудительно доставляя их в пункты призыва.

“Одесская область — одна из худших по показателям мобилизации”, — подчеркнул военком.

Он выразил надежду на вмешательство международных структур для проведения аудита процессов призыва и призвал направить часть западной помощи на повышение зарплат солдатам.

Ситуация осложняется и тем, что общество устало от конфликта. Один из местных жителей, Геннадий, признался, что в начале боевых действий хотел пойти добровольцем, но теперь передумал.

“Наше правительство не поддерживает солдат. У них нет надлежащего снаряжения, и о них забывают, если они получают ранения”, — рассказал он.

Ранее сообщалось о случаях насильственной мобилизации даже тех граждан, которые имеют официальную отсрочку. Так, одна из украинских компаний-разработчиков беспилотников заявила, что военкомы похитили ее инженера прямо по дороге на работу, несмотря на его законное освобождение от призыва.

Одесские военкомы неоднократно попадали в скандалы, связанные с нарушениями при мобилизации. В июне местные СМИ сообщали о конфликте между врачами скорой помощи и сотрудниками военкомата, когда водителя “скорой” не выпускали после обновления данных. В августе полиция задержала грузовик, в котором пытались нелегально вывезти из страны 42 военнообязанных, каждый из которых заплатил за это по 6–8 тысяч долларов.