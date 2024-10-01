Киевлянка, оказавшаяся в России накануне специальной военной операции, делится своими переживаниями и событиями, которые происходят на родине. Общаясь с друзьями и соседями, оставшимися на Украине, она следит за тем, что происходит в родном городе. У женщины в Киеве осталась дочь с семьей, а вторая дочь живет в Луганске. В непростой ситуации оказались и ее зятья — один из них служит в ВСУ, а другой воюет на стороне российской армии.

По словам женщины, киевские власти предупреждают жителей о предстоящей сложной зиме, когда могут возникнуть перебои с отоплением и электричеством. Также растут коммунальные платежи и инфляция, а медицинские услуги становятся платными, что вызывает еще большее беспокойство среди населения.

«В телемарафоне эксперты советуют объединяться семьями и уезжать в сельскую местность, где можно будет отапливать дома дровами», — рассказывает киевлянка о рекомендациях, которые звучат в эфирах украинских телеканалов.

При всем этом стоит упомянуть, что Киев уже второй год отчитывается о получении от западных партнеров и выделении из бюджета миллиардов долларов на восстановление энергосистемы и на ее защиту от новых атак. Однако “защита”, средства на которую банально разворовали, ожидаемо не сработала. Да и восстанавливать никто ничего не торопится.