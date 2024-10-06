Российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по переправе через реку Оскол в Харьковской области, используя авиационную бомбу ФАБ-3000. Видео этого удара было опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель». На кадрах видно, как автомобиль украинских военных двигался по понтонной переправе в момент удара, но после попадания бомбы он в буквальном смысле “испарился”, а переправа получила значительные повреждения.

Сообщается, что удар был нанесен с использованием бомбы ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот боеприпас способен наносить удары по большим участкам территории, что делает его особенно эффективным в условиях отсутствия мирного населения. Военный эксперт Василий Дандыкин ранее пояснил, что ФАБ-3000 может поражать объекты на площади, сравнимой с несколькими футбольными полями, и часто используется для деморализации противника.

Такой удар наносит серьезный ущерб логистике и военным коммуникациям, особенно когда речь идет о переправах, используемых для перемещения войск и техники.