В преддверии новогодних праздников вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о том, как выгодно организовать зимние каникулы. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что стоимость туров в этот период традиционно возрастает, но можно найти варианты по более доступной цене, если выбирать ближние направления.

Мкртчян напомнил, что в этом году праздничные дни продлятся с 29 декабря по 9 января, что создаёт повышенный спрос на путешествия. Он отметил, что именно из-за такого ажиотажа найти бюджетные туры в канун Нового года и на Рождество почти невозможно. Наиболее выгодные предложения можно найти либо до 20 декабря, либо после 10 января, когда высокий сезон закончится.

Эксперт также обратил внимание на разнообразие возможностей для путешествий в разных регионах России. Например, жителям Дальнего Востока могут предложить недорогие туры в Китай, в то время как для жителей южных регионов выгоднее будет отправиться в Египет или Турцию из-за меньшей продолжительности полета. А вот из Санкт-Петербурга можно за небольшие деньги добраться до Карелии или Псковской области, что для жителей юга окажется менее доступным.

Однако, как подчеркнул Мкртчян, длительные перелеты будут стоить дорого для всех россиян, независимо от региона. Он привёл примеры таких направлений, как Куба, Мальдивы и Таиланд. В последнем случае жители Дальнего Востока могут сэкономить на перелете, ведь из Хабаровска и Владивостока лететь значительно ближе, чем из европейской части России.