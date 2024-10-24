Продюсер Виктор Дробыш откровенно высказался о некоторых современных артистах, утверждая, что многие из них стремятся к славе, обходя творческое развитие. Известный своими проектами, в том числе с Юлией Михальчик, Зарой, Стасом Пьехой и Натальей Подольской, Дробыш подчеркнул, что не все его бывшие подопечные выбрали путь, связанный с музыкой. Особое внимание он обратил на Прохора Шаляпина, которого продюсер назвал примером того, как можно стать знаменитым, но не благодаря своему таланту.

По словам Виктора, Прохор Шаляпин начинал свою карьеру с участия в шоу «Фабрика звезд», и именно он дал певцу шанс стать известным. Настоящее имя исполнителя — Андрей Захаренков, и до появления на сцене его никто не знал. Дробыш вспоминает, как помог Шаляпину обрести известность, но отмечает, что путь, который тот выбрал, больше связан с телевизионными шоу и скандалами, чем с музыкальными достижениями.

«Он мог бы стать певцом уровня Баскова, но выбрал другой путь. Сегодня его знают, он появляется на телеэкранах, участвует в разных передачах, но к музыке это уже не имеет отношения», — с сожалением сказал Дробыш.

Несмотря на критику в адрес некоторых представителей шоу-бизнеса, сам Виктор продолжает активно работать в индустрии. Он является членом жюри в популярном шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ, где сидит за одним столом с такими звездами, как Эльдар Джарахов, Люся Чеботина и Валя Карнавал. С последней у продюсера был конфликт, когда он однажды назвал её «огородным чучелом». Однако, после того как познакомился с Валей поближе, его мнение изменилось.

«Я был неправ. Она оказалась отличным человеком. Мне стало стыдно за свои слова, но теперь мы общаемся, и я называю её так с любовью», — признался продюсер.

Таким образом, Дробыш показывает, что, несмотря на жесткую критику, он способен менять своё мнение, если человек доказывает свою ценность не только как медийная фигура, но и как личность.