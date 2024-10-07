Виктор Добронравов снова удивил зрителей своим ярким перевоплощением в персонажа инспектора Гаврилова, который живет двойной жизнью. Герой второго сезона сериала — это рецидивист, успешно притворяющийся полицейским. В первой части сюжет развивался вокруг Саши Медного, который, украв документы у следователя, неожиданно получил должность начальника полиции в маленьком городке. Под новой личиной Гаврилова он быстро привык к уважению и авторитету среди коллег, а также начал строить семейную жизнь.

Но во втором сезоне спокойная жизнь главного героя оказывается под угрозой. Смерть настоящего инспектора Гаврилова провоцирует расследование, которое грозит раскрыть его обман и поставить точку в новой жизни. Напряжённый сюжет и непредсказуемые повороты обещают зрителям множество драматических моментов.

Помимо этой роли, Виктор Добронравов в 2024 году впечатлил публику образом Евгения Онегина в проекте режиссёра Сарика Андреасяна. Этот талантливый актер не останавливается на достигнутом — помимо участия в комедийных сериалах, он снимается в двух исторических драмах, фэнтези и мелодраме, подтверждая статус одного из самых востребованных актёров России.

Разноплановые роли и способность к глубоким перевоплощениям делают Добронравова одной из самых ярких звёзд современного российского кинематографа.