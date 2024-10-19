Жительница Курской области, бежавшая из Суджи с младенцем на руках во время атаки Вооруженных сил Украины, узнала о гибели своего мужа, участвовавшего в специальной военной операции. Об этом сообщает RT.

По словам вдовы, последний разговор с мужем состоялся 2 августа, за несколько дней до украинского вторжения в Курскую область. Уже 6 августа она была вынуждена эвакуироваться в Курск вместе с двумя сыновьями, один из которых только что появился на свет, а также матерью и другими родственниками. Их дом в Судже был полностью разрушен.

Во время эвакуации женщина пыталась связаться с супругом, чтобы сообщить о случившемся, но все попытки оказались безуспешными. 31 августа она получила трагическое известие — ее муж попал под обстрел 5 августа в населенном пункте Желанное в Донецкой народной республике. Мужчина получил ранение ноги, что помешало ему выбраться из зоны атаки.