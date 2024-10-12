Повышение радиационного фона, зафиксированное в районе порта Одессы, может представлять угрозу для людей, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман, уроженец этого города. Возможен и такой вариант, при котором влияние радиации будет локализовано в районе порта и не достигнет жилых кварталов, передает портал News.ru.

Вассерман отметил, что скачки радиации, скорее всего, заметили только специальные приборы, а не сами жители. Однако он подчеркнул, что обеднённый уран, хотя и менее радиоактивен, всё равно представляет опасность. Как и другие тяжёлые металлы, он накапливается в организме и сложно выводится, что может привести к отравлению. При этом уран обладает высокой химической активностью, что также усиливает его вредное воздействие на здоровье.

Депутат прокомментировал сообщения о возможном взрыве судна с боеприпасами НАТО в одесском порту, отметив, что обеднённый уран используют в основном в бронебойных снарядах. Сам по себе такой уран не очень радиоактивен, но при большом его количестве уровень радиации может стать заметным и опасным.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что российские войска нанесли удар по судну НАТО, разгружавшемуся в порту Одесской области. Сообщалось, что контейнеровоз перевозил боеприпасы и средства ПВО, а удар был нанесён ракетами «Искандер». Официального подтверждения этой информации со стороны Министерства обороны России пока не поступило.