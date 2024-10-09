Издание Variety составило список из 100 самых пугающих фильмов ужасов за всю историю кино. Этот рейтинг, по мнению авторов, обязателен к просмотру для всех любителей жанра хоррор. Каждый фильм в этом списке заслуживает внимания за свою способность вызвать мурашки и страх у зрителей.

Первое место заняла легендарная «Техасская резня бензопилой» — фильм, который уже давно стал культовым. Следом за ним расположился не менее известный «Изгоняющий дьявола», а на третьей позиции оказался шедевр Альфреда Хичкока «Психо».

Вот список из десяти самых жутких фильмов ужасов по версии Variety:

1. «Техасская резня бензопилой» (1974, реж. Тоуб Хупер)

2. «Изгоняющий дьявола» (1973, реж. Уильям Фридкин)

3. «Психо» (1960, реж. Альфред Хичкок)

4. «Челюсти» (1975, реж. Стивен Спилберг)

5. «Ребёнок Розмари» (1968, реж. Роман Полански)

6. «Ночь живых мертвецов» (1968, реж. Джордж Ромеро)

7. «Кинопроба» (1999, реж. Такаси Миикэ)

8. «Франкенштейн» (1931, реж. Джеймс Уэйл)

9. «Сало, или 120 дней Содома» (1975, реж. Пьер Паоло Пазолини)

10. «Кэрри» (1976, реж. Брайан Де Пальма)

Этот список вызывает интерес как у поклонников классических хорроров, так и у тех, кто только начинает знакомиться с жанром. Фильмы, попавшие в топ, создавали атмосферу ужаса, которую невозможно забыть, многие из них стали основой для дальнейшего развития жанра и вдохновили целые поколения режиссёров.

Отсутствие в первой десятке фильмов нового века подчёркивает, насколько великий вклад в развитие хоррора сделали картины, созданные в прошлом столетии. Однако современный кинематограф тоже не остаётся в стороне, и такие ленты, как «Прочь», продолжают развивать жанр, предлагая зрителю новые грани страха.