В зоне проведения специальной военной операции была замечена роботизированная платформа с “мангалом” для защиты от ударов дронов. На фотографию этого устройства обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха». Платформа на гусеничном ходу оборудована защитной конструкцией, предназначенной для предотвращения атак с воздуха, особенно от дронов-камикадзе и сбрасываемых с квадрокоптеров боеприпасов.

Такие беспилотные устройства часто снаряжаются кумулятивными бомбами и противотанковыми гранатами, способными нанести серьезный ущерб даже бронированной технике. Именно поэтому в зоне СВО все чаще применяются различные методы защиты, в том числе дополнительные экраны, прикрывающие наиболее уязвимые части машин, такие как верхняя полусфера.

Ранее, в сентябре, на международной выставке ADEX 2024 в Баку был представлен модернизированный танк Т-72, оснащенный аналогичной защитной системой — «мангалом». Эта система позволила улучшить защиту белорусских танков, которые используются для усиления участков границы.

Также стоит напомнить, что в марте было опубликовано видео, где показано уничтожение роботизированной платформы THeMIS Вооруженных сил Украины ударом российского FPV-дрона, что подчеркивает растущую важность подобных защитных мер.