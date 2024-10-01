Российские военнослужащие, действующие в зоне спецоперации, создали новую самодельную установку, вооружив шасси танка Т-80 реактивным морским бомбометом РБУ-6000, который изначально предназначался для борьбы с подводными лодками и торпедами. Этот нестандартный способ модернизации боевой техники был замечен и обсужден в Telegram-канале «Война История Оружие».

На опубликованном фото видно, что башня танка была заменена на многозарядную реактивную установку, известную под названием «Смерч-2». Она снабжена 12 стволами для метания бомб РГБ-60, каждая из которых весит около 100 килограммов. Дальность действия данной системы составляет более пяти километров, что позволяет поражать цели на значительном расстоянии. Для дополнительной защиты танк оборудовали решетчатыми экранами, прикрывающими корпус и стволы установки.

Хотя «Смерч-2» был создан для уничтожения морских целей, его использование в наземных операциях стало еще одним свидетельством креативного подхода российских бойцов в условиях боевых действий. Ранее сообщалось, что в зоне СВО также применяются другие морские системы, такие как артиллерийские установки 2М-3М и огнеметно-зажигательные комплексы А-22 «Огонь».

Еще весной эксперты обсуждали использование РБУ-6000 в наземных операциях. Одним из таких примеров стало видео, на котором видно, как эта установка монтирована на гусеничном тягаче МТ-ЛБ, что свидетельствует о широкой адаптации морской техники в сухопутных условиях.