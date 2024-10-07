В результате жуткого ДТП, которое произошло в районе подмосковного Серпухова, погибли три человека, ещё трое получили ранения. Авария, в которой столкнулись 11 автомобилей, парализовала движение на трассе М-2 «Крым» в этом районе.

По предварительной информации, водительного грузового авто не справился с управлением, из-за чего неуправляемое транспортное средство протаранило семь легковых и три грузовых авто. Об этом сообщило управление МВД по Московской области через свой официальный телеграм-канал.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые занимаются расследованием причин и обстоятельств аварии. Представители МЧС отметили, что движение на участке трассы временно ограничено, но при этом удалось избежать разлива топлива и возгорания, что могло бы усугубить последствия.

По данным источников ТАСС, одной из возможных причин инцидента мог стать отказ тормозов у грузового автомобиля, который и спровоцировал массовое столкновение.

Для ликвидации последствий аварии привлечены 34 спасателя и 13 единиц техники, работа на месте продолжается.