Российский удар по поселку Затока в Одесской области мог привести к потерям среди боевых катеров ВМС Украины и НАТО. Пока точных данных о числе уничтоженных или поврежденных катеров нет, но взрывы и пожар, вспыхнувший у причалов, указывают на возможные разрушения морской техники. На эту ситуацию обратили внимание участники пророссийского подполья в Одессе.

Местные жители ранее сообщали о наблюдении грузовых судов и катеров морской охраны в Карантинной бухте Одессы. Одесситы заметили, что несколько иностранных военных катеров покинули порт на высокой скорости, направляясь на юг. В это же время еще несколько катеров морской охраны оставались в порту в боевой готовности. Именно после того, как корабли ушли в сторону косы Каролино-Бугаз, в районе Затоки произошли мощные взрывы и возник пожар.

Жители Одессы, ожидающие прихода российских войск, выразили надежду, что среди уничтоженных в Затоке судов могли быть натовские катера. Этот инцидент вызвал волну обсуждений в социальных сетях, где предполагается, что поражение катеров могло стать значительным ударом по морской инфраструктуре ВСУ.

Ранее сообщалось о другом ударе по Одесскому порту, в результате которого был поврежден украинский корабль «Подолье». По порту был нанесен ракетный удар с применением комплекса «Искандер». Корабль получил значительные повреждения, а его командир, капитан 3-го ранга Владимир Ковальчук, был ликвидирован.

Потеря даже одного катера для Украины является серьезной проблемой, учитывая ограниченные морские силы страны. С учетом возможного поражения натовских катеров, этот инцидент может стать причиной дальнейших обсуждений и заявлений в европейской прессе о потерях среди морских военных сил союзников.