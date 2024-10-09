В Чите бдительный местный житель Тимур Маклаков спас пенсионерку от крупного мошенничества, предотвратив перевод ей миллион рублей аферистам. История произошла 9 октября, и о ней рассказали в Telegram-канале УМВД Забайкальского края.

Маклаков обратил внимание на пожилую женщину в парке. Она держала в руках пачку пятитысячных купюр и разговаривала по телефону, получая инструкции. Тимур сразу понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Он попытался вмешаться и предложил женщине прекратить разговор, но аферисты уже организовали для неё такси до ближайшего банкомата. Не оставив попыток помочь, мужчина сел в свою машину и поехал следом, параллельно вызвав полицию.

У банкомата Тимур снова попытался остановить пенсионерку от перевода денег. Однако мошенники, которые слышали его разговор через телефон, дали команду женщине вернуться домой, чтобы избавиться от «вмешательства постороннего». Тем не менее, Маклаков продолжил следовать за женщиной, передавая полиции информацию о её маршруте.

Когда пенсионерка вернулась домой, полиция и Тимур прибыли к её подъезду одновременно. Совместными усилиями они смогли убедить женщину прекратить контакт с мошенниками.

Как выяснилось, мошенники, действуя через мессенджер, представились начальником женщины и сказали, что она должна выполнить «переактивацию» своего банковского счёта из-за утечки документов в её компании. Следуя инструкциям аферистов, женщина сняла миллион рублей со своего счёта и уже была готова перевести деньги.

Благодаря действиям Тимура Маклакова пенсионерка избежала серьёзной финансовой потери.