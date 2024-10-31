Вечером в среду, 30 октября, произошла атака на один из важнейших транспортных узлов Украины. По информации, предоставленной Военно-воздушными силами Украины, российская сторона осуществила обстрел моста через Днестровский лиман в Одесской области, который является значимым объектом инфраструктуры, связывающим Одессу и Белгород-Днестровский.

Этот подъемный железнодорожно-автомобильный мост, длиной в 350 метров, расположен в курортном поселке Затока и играет ключевую роль в транспортной коммуникации с Молдавией и Румынией. Именно через него на Украину доставляется западное вооружение.

Атака была осуществлена с использованием баллистических и управляемых авиационных ракет. Из Крыма были запущены две ракеты типа Искандер-М/KN-23, а также восемь ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации, которые находились над акваторией Черного моря. Несмотря на попытки перехвата, украинским ВВС удалось сбить лишь две управляемые авиационные ракеты.