В Винницкой области, находящейся в западной части Украины, были зафиксированы взрывы. Об этом сообщает украинское издание “Страна”. На данный момент подробности инцидента не раскрываются, и официальных заявлений от местных властей или экстренных служб пока не поступило. Какие именно объекты поражены взрывом, тоже не сообщается.

Согласно официальной системе оповещения, в настоящее время воздушная тревога объявлена сразу в восьми регионах Украины. В Винницкой области предупреждение о возможных воздушных ударах продолжается уже более девяти часов, что добавляет напряженности в регионе.

Обновления по ситуации ожидаются по мере поступления дополнительной информации от властей и служб экстренного реагирования.

Ранее заслуженный летчик России генерал Владимир Попов предположил, что в Винницкой области Киев мог спрятать предоставленные Украине Нидерландами истребители F-16.