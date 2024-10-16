В Великобритании 29-летняя женщина погибла после нападения стада коров, которое стало агрессивным из-за присутствия ее собаки. Трагедия произошла, когда она выгуливала своего питомца в сельской местности.

Когда пострадавшую нашли, на её теле были обнаружены травмы, характерные для ударов копыт. Одно из повреждений оказалось настолько серьёзным, что вызвало внутреннее кровотечение, приведшее к остановке сердца. Несмотря на попытки местного фермера и очевидцев спасти её, выполняя искусственное дыхание до приезда спасателей, женщину не удалось реанимировать.

Эксперты пояснили, что скорее всего, все дело именно в собаке. Животные восприняли ее как угрозу, что и спровоцировало их агрессивное поведение. Коровы, хотя и не кажутся опасными на первый взгляд, могут проявлять непредсказуемую агрессию, особенно когда рядом находятся домашние животные. Этот случай стал трагическим напоминанием о том, что близкий контакт с крупным рогатым скотом, особенно с собаками, может быть смертельно опасным.