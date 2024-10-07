В Великобритании мужчина, заплативший двум эскортницам 8000 фунтов стерлингов (примерно один миллион рублей по текущему курсу), обвинил их в мошенничестве после встречи. Как сообщает The Sun, мужчина договорился о трёхчасовой встрече, однако вскоре почувствовал, что потратил слишком большую сумму и решил, что его обманули.

Не удовлетворённый предоставленными услугами, мужчина обратился в финансовый конгломерат Barclays с требованием вернуть деньги, перечисленные через банк. Однако его жалоба не нашла поддержки.

Представитель службы финансового омбудсмена отклонил иск, подчеркнув, что, даже если все услуги не были оказаны в полном объеме, это не может считаться мошенничеством. В заявлении также было отмечено, что банк не несёт ответственности в данной ситуации, и возврат средств невозможен.

Таким образом, попытка мужчины вернуть деньги за оказанные услуги через финансовые институты закончилась неудачей, оставив его с финансовыми потерями и разочарованием.